Ученые назвали продукт, вызывающий деменцию
Международная группа исследователей выяснила, что употребление острого перца провоцирует развитие старческого слабоумия.
Это было выявлено в результате 15-летнего эксперимента с участием 5 тысяч жителей Китая.
Пока неизвестно, как влияет на мозг перец чили. Однако специалисты предположили, что всему виной капсаицин — алкалоид, содержащийся в продукте.
Группа исследователей советует есть больше натурального йогурта и арбузов. По их мнению, это омолаживает организм.
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