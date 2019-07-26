Ученые назвали продукт, вызывающий деменцию

Ученые нашли закономерность между употреблением острой пищи и снижением когнитивных функций.Международная группа исследователей выяснила, что употребление острого перца провоцирует развитие старческого слабоумия.Это было выявлено в результате 15-летнего эксперимента с участием 5 тысяч жителей Китая.Пока неизвестно, как влияет на мозг перец чили. Однако специалисты предположили, что всему виной капсаицин — алкалоид, содержащийся в продукте.Группа исследователей советует есть больше натурального йогурта и арбузов. По их мнению, это омолаживает организм.