Врачи рассказали, кому стоит отказаться от колбасного сыра

Этот вид сыра богат белком.На прилавках магазинов данный продукт появился ещё в 50-х годах прошлого века и стал очень популярен среди населения СССР.Основными качествами колбасного сыра изготавливаемого в прошлом веке были хорошие вкусовые качества, доступность продукта и не высокая цена. В настоящее время колбасный сыр также пользуется спросом у населения, однако технология его приготовления несколько изменилась, что сказалось на его вкусе. О том стоит его есть или нет, рассказывают специалисты.Из чего сыр готовят?Согласно ГОСТу, колбасный сыр должен включать в себя остатки твёрдого сыра, творог и сухое молоко. Некоторыми производителями практикуется добавление в процессе приготовления сыра сливочного масла, сметаны, молочной сыворотки и др.Просроченный сыр входит в состав?Нет. Сыр используют качественный, но имеющий некоторую деформацию головок. Так же допускается использовать остатки корочек сыра.Копчёный сыр не опасен?При использовании в процессе копчения опилок не смолистых деревьев: дуба, ясеня, берёзы — не опасно. А при изготовлении некоторых сортов колбасного сыра, вообще используют специальный концентрат: «жидкий дым». Кстати до сих пор нет однозначного мнения насчет безопасности «жидкого дыма» для организма человека.Польза колбасного сыраКак и любой молочный продукт, данный вид сыра содержит белок, витамины, кальций, фосфор и др. минералы. Учитывая, что колбасный сыр — высококалорийный продукт, слишком увлекаться им не рекомендуется. Повышенное содержание соли и лимонной кислоты в данном сыре не желательно для людей с заболеваниями желудка.Выбирая колбасный сыр следует прежде всего обратить внимание на равномерный цвет в разрезе. Текстура должна быть однородная, сыр не должен крошиться при нарезании. Наличие в продукте растительных жиров, говорит о том, что перед вами сырный продукт, который имеет меньшую стоимость. При выборе копчёного сыра обратите внимание на надпись «на щепе» — это значит, что сыр коптили используя натуральные опилки. При придании аромата при помощи «жидкого дыма» будет надпись: «с ароматом копчения».