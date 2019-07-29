Медики рассказали, почему пиво полезно для печени

В составе пива имеются ксантогумол.Употребление пива в умеренных количествах поможет справиться с различными заболеваниями. Ученые рассказали, какую пользу организму может приносить употребление пива. Выводы сделаны по итогам исследования немецкими специалистами, представляющими Университет Эрлангена-Нюрнберга.По словам медиков, в составе пива имеются ксантогумол, а также изо-альфа-горькие кислоты. Указанные химические соединения сокращают риск развития у человека ожирения печени. Кроме того, с их помощью можно снизить воспаления.Содержащиеся в хмельном напитке кислоты положительным образом воздействуют на обмен глюкозы. Если пить пиво в умеренных количествах, можно справиться с избыточным весом.Однако для положительного эффекта важно соблюдать меру, поскольку в случае злоупотребления пивом страдает здоровье. Также лучше отказаться от различных соленых закусок к хмельному напитку, иначе это может провоцировать набор лишних килограммов.