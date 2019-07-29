Врачи объяснили, в чем опасность палеодиеты

Палеодиета может быть опасной для кишечника.Следование палеодиете, в которой ограничено потребление зерновых продуктов, приводит к опасным изменениям в составе кишечной микрофлоры, показало новое исследование.Журнал European Journal of Nutrition опубликовал данные исследования, проведенного группой ученых из Университета Эдит Коуэн и Университета Кертин (Австралия). В рамках данного проекта ученые впервые попытались проверить, как в реальности влияет на состояние кишечника палеодиета, ставшая в последние годы чрезвычайно популярной как система питания, обеспечивающая стройность и здоровье. В частности, считается, что палеодиета улучшает работу кишечника и способствует поддержанию в организме достаточного уровня энергии.Палеолитическая диета (палеодиета) предлагает в виде основного продукта питания красное мясо. Предполагается, что она повторяет рацион человека, живущего в каменном веке, когда ему приходилось быть охотником и собирателем. Помимо мяса в рацион включаются рыба, птица, яйца, овощи (кроме картофеля), в ограниченном количестве — фрукты, орехи, коренья, семечки. Из питания полностью исключаются зерновые, бобовые, молочные продукты, сахар, соль и прошедшие технологическую обработку масла.Ученые анализировали состояние 44 человек, которые следовали палеодиете по меньшей мере год. В частности, анализировались образцы стула участников. В результате специалисты установили, что в кишечнике всех сторонников палеодиеты обитало сильно сниженное количество полезных бактерий. Кроме того, в их крови была зафиксирована вдвое повышенная концентрация TMAO – вещества, представляющего собой метаболит бактерий рода Hungatella. Его увеличенный уровень является известным маркером высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний.Ученые констатировали: чем строже соблюдалась людьми палеодиета, тем выше был уровень TMAO в их крови. По их мнению, ограничения на употребление цельного зерна в этой диете, могут иметь негативные последствия в виде возможно развития различных хронических заболеваний.«Нехватка зерновых продуктов приводит к опасным изменениям в составе кишечной микрофлоры, ведущим к росту выработки TMAO. Кроме того, высокий уровень потребления красного мяса при палеодиете также способствует повышению концентрации этого вещества в крови», — заявили авторы исследования.