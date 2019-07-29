Врачи объяснили, когда полезно употреблять жиры
Новое исследование специалистов из США показало: жир приносит пользу только при условии, что человеком в целом поддерживается здоровый рацион.
О результатах работы американских диетологов сообщил электронный журнал «Вестник Здоровья». Исследователи пришли к заключению о том, что жир обладает значительным оздоровительным потенциалом для организма человека – но только при соблюдении важного принципа.
«Употребление в пищу жиров может снизить риск развития некоторых опасных заболеваний, но только если такое питание является частью здоровой средиземноморской диеты», — заявили эксперты.
Их выводы базируются на данных, полученных после анализа научных экспериментов за 50-летний период. Авторы работы установили, что средиземноморская диета с ее высоким уровнем растительных жиров и рыбьего жира снижает риск развития рака молочной железы на 57%, сердечного приступа и инсульта – на 29%, сахарного диабета 2 типа – на 30%.
Питание в стиле средиземноморской диеты, для которой характерно употребление оливкового масла, фруктов, овощей, бобовых, круп, рыбы и продуктов из цельного зерна, медики назвали наиболее благоприятным для самочувствия людей. По их словам, даже употребление очень большого количества жиров при средиземноморском стиле питания может сделать людей более здоровыми.
В то же время специалисты отметили, что потребление жира в обстоятельствах питания, богатого сахаром и углеводами, — разрушительно для здоровья. По словам экспертов, именно такой стиль питания привел к кризису ожирения, который наблюдается сегодня.
Также ученые сообщили, что не обнаружили никаких доказательств того, что средиземноморская диета снижает кровяное давление, риск развития болезни почек и риск ранней смерти.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил sigivigi в категорию Разное
Добавить комментарий