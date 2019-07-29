Врачи объяснили, когда полезно употреблять жиры

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Вопрос употребления в пищу продуктов с высоким содержанием жиров актуализировался в последнее время, поскольку традиционное медицинское представление о пользе жира изменилось.Новое исследование специалистов из США показало: жир приносит пользу только при условии, что человеком в целом поддерживается здоровый рацион.О результатах работы американских диетологов сообщил электронный журнал «Вестник Здоровья». Исследователи пришли к заключению о том, что жир обладает значительным оздоровительным потенциалом для организма человека – но только при соблюдении важного принципа.«Употребление в пищу жиров может снизить риск развития некоторых опасных заболеваний, но только если такое питание является частью здоровой средиземноморской диеты», — заявили эксперты.Их выводы базируются на данных, полученных после анализа научных экспериментов за 50-летний период. Авторы работы установили, что средиземноморская диета с ее высоким уровнем растительных жиров и рыбьего жира снижает риск развития рака молочной железы на 57%, сердечного приступа и инсульта – на 29%, сахарного диабета 2 типа – на 30%.Питание в стиле средиземноморской диеты, для которой характерно употребление оливкового масла, фруктов, овощей, бобовых, круп, рыбы и продуктов из цельного зерна, медики назвали наиболее благоприятным для самочувствия людей. По их словам, даже употребление очень большого количества жиров при средиземноморском стиле питания может сделать людей более здоровыми.В то же время специалисты отметили, что потребление жира в обстоятельствах питания, богатого сахаром и углеводами, — разрушительно для здоровья. По словам экспертов, именно такой стиль питания привел к кризису ожирения, который наблюдается сегодня.Также ученые сообщили, что не обнаружили никаких доказательств того, что средиземноморская диета снижает кровяное давление, риск развития болезни почек и риск ранней смерти.