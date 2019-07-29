Ученые назвали лучший способ похудения без вреда для здоровья

Американские эксперты в области здорового питания из Университета штата Джорджии назвали самый лучший и действенный способ похудения без ущерба для организма.Последнее исследование показало, что наличие мышц влияет на процесс работы по снижению жировой массы.По мнению ученых, отсутствие физических упражнений, стрессы и неправильное питание снижают чувствительность организма к инсулину, что приводит к риску развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому укрепление тонуса мышц является необходимой процедурой для каждого человека, который желает быть в форме. Благодаря мышечному тонусу улучшается и подтягивается кожа, и человек становится стройнее.Как утверждают специалисты, достаточно по 15-20 минут заниматься укрепляющей гимнастикой. В нее включаются приседания, упражнения для рук и спины, а также работа над прессом.«Доказано, что мышцы – это именно то, на что мы действительно можем нацелиться, чтобы улучшить метаболизм и сердечно-сосудистое здоровье», – поясняет автор исследования Райан Харрис.Статистика показывает, что почти 50% американцев страдают от ожирения.