Ученые назвали лучший способ похудения без вреда для здоровья
Последнее исследование показало, что наличие мышц влияет на процесс работы по снижению жировой массы.
По мнению ученых, отсутствие физических упражнений, стрессы и неправильное питание снижают чувствительность организма к инсулину, что приводит к риску развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому укрепление тонуса мышц является необходимой процедурой для каждого человека, который желает быть в форме. Благодаря мышечному тонусу улучшается и подтягивается кожа, и человек становится стройнее.
Как утверждают специалисты, достаточно по 15-20 минут заниматься укрепляющей гимнастикой. В нее включаются приседания, упражнения для рук и спины, а также работа над прессом.
«Доказано, что мышцы – это именно то, на что мы действительно можем нацелиться, чтобы улучшить метаболизм и сердечно-сосудистое здоровье», – поясняет автор исследования Райан Харрис.
Статистика показывает, что почти 50% американцев страдают от ожирения.
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