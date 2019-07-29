Медики объяснили, почему нужно есть больше рыбы

Три порции рыбы в неделю уменьшают риск рака кишечника на 12%.Это происходит за счет снижения воспалительных процессов в организме. А воспаления, в свою очередь, могут спровоцировать опухоли за счет повреждений ДНК.Ученые из Оксфордского университета выяснили, что употребление рыбы трижды в неделю уменьшает риск рака кишечника. Исследование показало, что получающие три или более порций рыбы люди на 12% реже сталкивались с этой болезнью, по сравнению с теми, кто съедал всего одну порцию. Это справедливо по отношению ко всем разновидностям рыбы, но если в рационе была только жирная рыба вроде форели или сельди, то в этом случае риск рака уменьшался лишь на 10%.Напомним, что рыба содержит жирные кислоты, которые снижают воспалительные процессы в организме. А воспаления могут вызывать опухоли за счет негативного воздействия на ДНК, что было доказано в ходе предыдущих исследований. Кроме того, во время воспалительных процессов рождаются молекулы цитокины, которые стимулируют рост кровеносных сосудов, питающих кровью опухоли. Это исследование является еще одним убедительным аргументом в пользу включения рыбы в повседневную здоровую диету.С ростом продолжительности жизни человека количество опухолевых заболеваний постоянно растет. Рак занимает уже второе место в списке смертности у людей после сердечно-сосудистых заболеваний, А вскоре он сможет выйти и на первое. Однако эксперты постоянно напоминают о том, что до 40% случаев рака можно избежать, если люди откажутся от курения, похудеют и перейдут на здоровую пищу.