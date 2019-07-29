Названа основная причина преждевременной смерти

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Ученые назвали главной причиной преждевременной смерти ожирение.Согласно полученным в ходе проведенного исследования данным, в группе риска находится каждый 11 человек.В последнее время ученые все чаще заявляют, что ожирение становится глобальной проблемой человечества. Это подтверждают многочисленные научные исследования.Не стала исключением и одна из недавних работ. Авторы исследования получили данные, подтверждающие, что в большинстве случаев преждевременная смерть наступает вследствие ожирения.Внешний вид человека не имеет при этом значения, важно, что аномальные жировые отложения покрывают внутренние органы и мешают им полноценно функционировать, что существенно повышает риски.Согласно опубликованной специалистами статистики, диагноз ожирение поставлен примерно 670 миллионам жителей планеты. Ученые называют эту цифру угрожающей. Избавиться от ожирения можно при помощи диеты, медикаментозного лечения, психотерапевтических методов, а также кардинально изменив образ жизни.