Врачи раскрыл секрет, как быстро похудеть на арбузах

Из-за отличного вкуса, большого содержания жидкости и низкой калорийности, а также легкому мочегонному эффекту, арбузы – идеальный продукт для разгрузочных дней.Разгрузочные дни на арбузе являются эффективными и довольно легко переносятся. Прежде всего потому, что ягоды низкокалорийные — всего 35-38 килокалорий в 100 граммах съедобной части.Ну а во-вторых, — выраженный мочегонный эффект, благодаря которому лишняя жидкость выводится из организма, снижается отечность, а стало быть, тают и сантиметры на талии и бедрах.«Еще один неоспоримый плюс такой «диеты» — практически полное отсутствие чувства голода, т.к. благодаря тому, что арбузы в основном состоят из жидкости, желудок при их потреблении заполнен. Плюс сладкий вкус, который подсознательно убеждает наш организм в том, что мы сыты», — говорит специалист.Кстати, разгрузочные дни на арбузе полезны не только для фигуры, но и, как мы уже выяснили, для почек, для выведения токсинов, песка, лишних солей, даже избытка холестерина. Кроме того, один такой день в неделю отлично подстегивает иммунитет и активирует защитные силы организма.В течение разгрузочного дня можно съесть 1-1,5 кг арбуза, допускается небольшое употребление в пищу ржаного хлеба или сухариков из него.«Но важно помнить, что подходит такая «диета» далеко не всем, — говорит диетолог. – При снижении функции почек она категорически запрещена, так же как при мочекаменной болезни».