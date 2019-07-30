Врачи рассказали, в каких продуктах содержится больше всего железа
Существует мнение, что яблоки и гранат – это идеальный продукт по содержанию железа, но оказывается это далеко не так.
Железо – один из микроэлементов, выполняющий множество важных функций в нашем организме. Главная его роль в том, что оно отвечает за уровень гемоглобина в крови, а также транспортирует кислород ко всем клеткам, тканям и органам.
Так, для полноценного функционирования наш организм нуждается в ежедневном пополнении запаса железа с помощью продуктов в количестве от 10 до 30 мг. Откройте для себя, какая еда является отличным источником этого микроэлемента и как правильно ввести её в свой рацион для максимально эффективного его усвоения организмом.
Моллюски
Почетное первое место занимают моллюски — в 100 граммах содержится 0,03 грамма железа и всего 72 калории. Этот источник железа входит в топ самых полезных продуктов на планете из-за высокого содержания аминокислот, витаминов группы B и других необходимых питательных веществ. Наверное, единственный, но существенный минус моллюсков — это лишь высокая цена.
Печень
Независимо от того, кто «предоставил» нам ее (свиная ли она, или говяжья, или же куриная), печень остается отличным животным источником железа. Когда дело доходит до продуктов с высоким содержанием железа, уровень его усвоения играет не меньшую роль, и животные источники по этому показателю более эффективны, нежели растительные.
Цельные зерна
Другая альтернатива — «вегетарианские» цельнозерновые продукты с высоким содержанием железа, например, лебеда, ячмень, рис и овсянка. Дополнительно количество железа можно также получить из витаминизированных каш.
Темная зелень
Шпинат и мангольд возглавляют список «зеленых» продуктов с высоким содержанием железа, но с задачей предоставления необходимого его количества репа и сырая капуста справятся не хуже.
Орехи и семечки
Тыквенные семечки станут отличным итогом ваших поисков продуктов с высоким содержанием железа, и они прекрасно вписываются в сбалансированную вегетарианскую диету. Орехи также богаты на железо: вам стоит обратить внимание на кедровые орешки, кешью, фундук, миндаль и фисташки.
Белая фасоль и чечевица
Чечевицы является одним из лучших продуктов из тех, которые богаты железом, наряду с фасолью, бараньим горохом и лимскими бобами. Черные бобы не столь хороши — они имеют намного меньшее содержание этого микроэлемента. Соевые бобы Варенные соевые бобы — отличный источник железа, как, впрочем, и тофу. Но имейте в виду, что в тофу также есть много кальция, и поэтому скорость усвоения железа будет ниже.
Темный шоколад
Порошок какао и тёмный шоколад являются одними из самых вкусных продуктов, богатых на железо, и, кроме того, обеспечивают вас здоровой дозой антиоксидантов — они полезны и для Вашего здоровья, и для Вашей внешности.
Стоит отметить, что к продуктам, повышающим гемоглобин, нельзя отнести, например, яйца и чернику, хоть они и содержат большое количество железа, так как для усвоения этого микроэлемента необходимы определенные условия.
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