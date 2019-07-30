Врачи рассказали, в каких продуктах содержится больше всего железа

Железо требуется организму для нормального функционирования.Существует мнение, что яблоки и гранат – это идеальный продукт по содержанию железа, но оказывается это далеко не так.Железо – один из микроэлементов, выполняющий множество важных функций в нашем организме. Главная его роль в том, что оно отвечает за уровень гемоглобина в крови, а также транспортирует кислород ко всем клеткам, тканям и органам.Так, для полноценного функционирования наш организм нуждается в ежедневном пополнении запаса железа с помощью продуктов в количестве от 10 до 30 мг. Откройте для себя, какая еда является отличным источником этого микроэлемента и как правильно ввести её в свой рацион для максимально эффективного его усвоения организмом.МоллюскиПочетное первое место занимают моллюски — в 100 граммах содержится 0,03 грамма железа и всего 72 калории. Этот источник железа входит в топ самых полезных продуктов на планете из-за высокого содержания аминокислот, витаминов группы B и других необходимых питательных веществ. Наверное, единственный, но существенный минус моллюсков — это лишь высокая цена.ПеченьНезависимо от того, кто «предоставил» нам ее (свиная ли она, или говяжья, или же куриная), печень остается отличным животным источником железа. Когда дело доходит до продуктов с высоким содержанием железа, уровень его усвоения играет не меньшую роль, и животные источники по этому показателю более эффективны, нежели растительные.Цельные зернаДругая альтернатива — «вегетарианские» цельнозерновые продукты с высоким содержанием железа, например, лебеда, ячмень, рис и овсянка. Дополнительно количество железа можно также получить из витаминизированных каш.Темная зеленьШпинат и мангольд возглавляют список «зеленых» продуктов с высоким содержанием железа, но с задачей предоставления необходимого его количества репа и сырая капуста справятся не хуже.Орехи и семечкиТыквенные семечки станут отличным итогом ваших поисков продуктов с высоким содержанием железа, и они прекрасно вписываются в сбалансированную вегетарианскую диету. Орехи также богаты на железо: вам стоит обратить внимание на кедровые орешки, кешью, фундук, миндаль и фисташки.Белая фасоль и чечевицаЧечевицы является одним из лучших продуктов из тех, которые богаты железом, наряду с фасолью, бараньим горохом и лимскими бобами. Черные бобы не столь хороши — они имеют намного меньшее содержание этого микроэлемента. Соевые бобы Варенные соевые бобы — отличный источник железа, как, впрочем, и тофу. Но имейте в виду, что в тофу также есть много кальция, и поэтому скорость усвоения железа будет ниже.Темный шоколадПорошок какао и тёмный шоколад являются одними из самых вкусных продуктов, богатых на железо, и, кроме того, обеспечивают вас здоровой дозой антиоксидантов — они полезны и для Вашего здоровья, и для Вашей внешности.Стоит отметить, что к продуктам, повышающим гемоглобин, нельзя отнести, например, яйца и чернику, хоть они и содержат большое количество железа, так как для усвоения этого микроэлемента необходимы определенные условия.