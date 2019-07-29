Эти проверенные способы помогут унять боль в спине

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При сидении стоит подкладывать подушку.Специалисты перечислили способы, посредством которых можно быстро избавиться от болевых ощущений в спине. В случае, если проблема возникает часто, лучше обратиться к невропатологу, терапевту или хирургу.Хотя назначать лечение может только врач, имеются некоторые общие рекомендации, позволяющие предотвратить боли в спине или снизить число случаев их появления. При необходимости долго сидеть лучше подкладывать под спину подушку, чтобы позвоночник слишком не нагружался. Кроме того, нельзя долго оставаться в сидячем положении, следует регулярно подниматься и менять позу. При подъеме тяжелого предмета рекомендовано следить, чтобы ноги оставались согнутыми, а спина — прямой. Нести тяжести лучше предварительно прижав локти к телу.Вставать со стула тоже важно правильно, делая это медленно и стараясь не нагружать мышцы спины. Резких наклонов назад, вперед или в стороны следует избегать. Прогулки и плавание помогут укрепить мышцы спины.