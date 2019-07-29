Этот овощ почти наполовину снижает риск инсульта

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Есть его можно ежедневно.При отсутствии противопоказаний болгарский перец можно есть ежедневно – этот овощ очень полезен для здоровья.Зеленый болгарский перецПо содержанию витамина С этот перец уступает только шиповнику и черной смородине, а среди овощей по насыщенности этим витамином он является и вовсе абсолютным чемпионом. Кроме того, в составе зеленого болгарского перца есть довольно редкий витамин Р, который помогает усвоению аскорбинки и делает стенки сосудов более эластичными, улучшая их очищение от холестериновых бляшек. Таким образом за счет регулярного поедания перца риск инсульта можно уменьшить на целых 46%.Также зеленые плоды болгарского перца богаты хлорогеновой кислотой, активизирующей выведение канцерогенов и токсинов.Красный болгарский перецЕго плоды являются источником антиоксиданта ликопена, который защищает клетки организма от разрушения окислительными молекулами и быстрого старения. Другая отличительная черта красного болгарского перца – это его насыщенность цинком, химическим элементом, который важен для нормализации функций головного мозга, половой сферы.Еще в красном болгарском перце много бета-каротина, который превращается в организме в витамин А, необходимый для поддержания здоровья органов зрительной системы и оказывающий профилактическое действие в отношении раковых болезней.Желтый болгарский перецСодержит большое количество калия, необходимого для поддержания работу головного мозга и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Также снабжает организм железом, которое принимает активное участие в производстве гормонов щитовидной железы, синтезе гемоглобина, защите от инфекций.Кому нельзя есть болгарский перец. Несмотря на пользу, овощ противопоказан при индивидуальной непереносимости, связанной с появлению различных аллергических реакций. Также врачи не рекомендуют употреблять в пищу болгарский перец при нарушениях в работе сердца, при наличии ишемической болезни и гипертонии.Заболевания печени, почек, обострившийся геморрой, язвенная болезнь желудка, повышенная возбудимость центральной нервной системы – все это также состояния, при которых болгарского перца не должно быть в меню.