Врачи перечислили полезные и вредные свойства бананов

Этот фрукт полезен не для всех.Ученые раскрыли секрет того, насколько бананы полезны или вредны для организма. С ними нужно быть особо осторожными, чтобы не навредить своему здоровью.Так, чрезмерное употребление в пищу одного продута может нанести вред организму. Это касается и как кажется на первый взгляд безобидных бананов.Банан — это один из самых распространенных фруктов, который доступен практически каждому. В нем содержится достаточно много полезных витаминов и микроэлементов, которые положительно влияют на весь организм.В одном банане содержится примерно 120 ккал. Поэтому он идеально подходит в качестве перекуса после тренировки для увеличения мышечной массы. Кроме этого, научные исследования говорят о том, что регулярное употребление бананов в пищу может помочь похудению.Один средний банан покрывает 25-30% суточной нормы витамина В6, важного для обмена веществ, 12-15% нормы витамина С,16% дневной потребности в марганце, 12% в калии и 8% в магнии. В зависимости от произрастания, бананы могут содержать некоторое количество железа, меди и селена.В состав банана также входят такие антиоксиданты, как катехины и дофамин. Несмотря на то, что дофамин из банана не может попасть в мозг (то, что бананы повышают настроение и борются с депрессией — просто миф), эти природные вещества успешно противостоят свободным радикалам.Но, несмотря на все свои полезные функции, этот фрукт несет и вред для организма.Употребление бананов не рекомендуется людям с синдромом раздраженного кишечника, так как они способны усугублять заболевание. Согласно информации Harvard Health Publications, у определенных людей бананы могут стать причиной пищевой аллергии и неприятного вздутия живота.Кроме этого, у некоторого (достаточно невысокого) количества людей бананы способны увеличивать вязкость крови, что, в свою очередь, снижает кровеносные потоки к частям тела. Это опасно для страдающих варикозным расширением вен, а также можно негативно сказаться на мужской потенции.