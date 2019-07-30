Эти специи способны запустить процесс похудения

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Включите их в свой рацион.Диетологи рассказали о лучших специях для запуска процесса похудения.Эксперты в области красоты и здоровья утверждают, что можно успешно худеть за счет употребления специй. Самыми эффективными в этом вопросе, по версии врачей, являются корица, куркума и имбирь.Имбирь значительно повышает скорость обмена веществ, способствуя эффективному похудению. Он полезен как в свежем, так и в высушенном виде. Кроме ускорения метаболизма, эта специя помогает справляться с разбушевавшимся аппетитом. Повышает иммунитет и отлично справляется с морской болезнью.Улучшает способность организма по переработке сахара четверть чайной ложки корицы. Также эта специя способствует быстрому усвоению пищи, повышает уровень энергии человека. Все эти действия помогают худеть, отмечают диетологи.Читайте также: Названы худшие тренды последних лет. ФотоЧто касается куркумы, то эта специя значительно снижает тягу к сладкому и способствуют сжиганию подкожного жира.