Названы самые опасные месяцы для людей с больным сердцем

Обострение провоцирует не только погода.Самое большое количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний происходит в мае и январе. Ученые проанализировали влияние погодных условий на больных людей. Были проанализированы данные о более чем девяти тысячах случаев инфаркта миокарда за последние десять лет.Январь и майВ эти месяцы, по статистике, почти на 12% больше случаев возникновения патологий, чем в целом за год. Кардиологи связывают увеличение случаев инфарктов с климатическими изменениями и резкими перепадами температуры и давления. Резкие перепады температуры могут спровоцировать скачки артериального давления и привести к приступу стенокардии. Особенно капризы погоды в январе и мае опасны для тех, у кого уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.НоябрьНа этот комфортный для сердечников месяц пришелся минимум коронарных катастроф — ниже среднегодового уровня на 7,8%. По словам специалистов, метеозависимые и склонные к сердечно-сосудистым заболеваниям люди могут расслабиться только в ноябре. Этот месяц исследователи назвали самым безопасным по числу сердечных патологий.