Названа причина пить чаще апельсиновый сок мужчинам

Он полезен для памяти.Согласно результатам нового исследования, длившегося больше двадцати лет, мужчины, которые соблюдают здоровую диету, меньше подвержены деменции.Ученые из Гарвардской школы здравоохранения на протяжении 26 лет прослеживали связь между вкусовыми привычками и здоровьем мозга 27 842 мужчин: на начало исследования в 1986 году средний возраст участников составлял 51 год. Все мужчины были представителями профессий, требовавших высокого уровня когнитивной компетентности – таких, как врачи и инженеры.Анализ показал, что чем больше определенных продуктов и напитков потребляли мужчины, тем меньше проблем с памятью они имели в преклонном возрасте.Самыми полезными для мозга оказались листовая зелень, овощи красного или темно-оранжевого цвета, ягоды и апельсиновый сок.Результаты исследования недавно были опубликованы в журнале Neurology. «Наши исследования дают дополнительные доказательства того, что выбор меню – важнейший фактор для поддержания здоровья мозга», – говорит ведущий автор исследования доктор Чанчжэн Юань.В ходе эксперимента все участники были разделены на пять групп, каждая из которых потребляла определенное количество фруктов и овощей. Так, первая группа потребляла шесть условных порций овощей и три условных порций фруктов в день, а последняя – две овощные порции и фрукты нерегулярно.Сравнение продемонстрировало следующие результаты.У мужчин, которые потребляли больше всего овощей, с возрастом на 34% меньше снизилась функция памяти.· Среди тех, кто пил каждое утро апельсиновый сок, показатели ухудшения памяти были на 47% ниже, чем у тех, кто употреблял этот напиток раз в месяц.· Команда также обнаружила, что высокий уровень потребления фруктов и овощей в начале периода исследования оказал положительное влияние на состояние памяти через 20 лет. Так, мужчины, которые в начале эксперимента употребляли максимальное количество предложенных овощей и фруктов, продемонстрировали лучшие умственные способности, чем те, кто увеличил дозу полезных продуктов позже.· Состояние мозговой деятельности тех, кто увеличил дозу овощей и фруктов за шесть лет до конца эксперимента (примерно в 2006 году), не изменилось в лучшую сторону.Таким образом, исследователи пришли к выводу, что потребление большого количества фруктов, овощей и апельсинового сока не может полностью исключить риск развития деменции. Тем не менее, результаты показывают, что потребление данных продуктов в течение длительного периода помогает предотвратить ухудшение деятельности мозга.«Одним из наиболее важных факторов в этом исследовании является то, что мы смогли исследовать такую ??большую группу мужчин в течение 26-летнего периода», – резюмировал Чанчжэн Юань.