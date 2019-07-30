Назван способ замедлить развитие диабета

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Витамин D может замедлить развитие диабета второго типа.Витамин D может значительно замедлить развитие диабета второго типа, а также помочь людям с диагностированным преддиабетом. К такому выводу пришли ученые из университета Лаваля (Канада).Во время эксперимента добровольцы в течение полугода употребляли дозу витамина D, которая в пять-десять раз превышала норму. В конце эксперимента исследователи заметили улучшения у людей с предрасположенностью к возникновению диабета, а также у тех, кому недавно был поставлен этот диагноз.При этом среди тех, у кого диабет был обнаружен давно, никаких изменений замечено не было.По словам ученых, это может быть связано с тем, что улучшение метаболической функции труднее обнаружить у лиц с длительным заболеванием или с тем, что для получения положительного эффекта требуется более длительное время лечения.