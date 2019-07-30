Названы симптомы остановки сердца, проявляющиеся за месяц

Главное — вовремя их распознать.Бессимптомного летального исхода от остановки сердца не бывает, утверждают специалисты из клиники сердечно-сосудистых заболеваний в Палм Бич (США). По их словам, главное — вовремя увидеть и распознать соответствующие признаки.Кардиологи проанализировали данные о болезнях 600 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет, у которых произошла остановка сердца.Исследование позволило выделить несколько симптомов, которые говорят о приближении приступа:боли в груди,боли в плече,одышка,головокружение,тошнота,обморок,изменившееся сердцебиение,резкое повышение артериального давления,нездоровый цвет лица,внезапная сильная усталость.«Около 80% симптомов проявлялись в промежутке от четырех недель до времени за час перед внезапной остановкой сердца», — говоря специалисты.При появлении данных симптомов, в особенности если заметны сразу несколько, следует незамедлительно обратиться к врачам.