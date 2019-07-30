Названы симптомы остановки сердца, проявляющиеся за месяц

Главное — вовремя их распознать.

Бессимптомного летального исхода от остановки сердца не бывает, утверждают специалисты из клиники сердечно-сосудистых заболеваний в Палм Бич (США). По их словам, главное — вовремя увидеть и распознать соответствующие признаки.

Кардиологи проанализировали данные о болезнях 600 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет, у которых произошла остановка сердца.

Исследование позволило выделить несколько симптомов, которые говорят о приближении приступа:

боли в груди,
боли в плече,
одышка,
головокружение,
тошнота,
обморок,
изменившееся сердцебиение,
резкое повышение артериального давления,
нездоровый цвет лица,
внезапная сильная усталость.

«Около 80% симптомов проявлялись в промежутке от четырех недель до времени за час перед внезапной остановкой сердца», — говоря специалисты.

При появлении данных симптомов, в особенности если заметны сразу несколько, следует незамедлительно обратиться к врачам.
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