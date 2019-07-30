Этот молочный продукт противопоказан «сердечникам»

Для кого опасно пить кефир.Хотя кефир имеет ряд полезных микроэлементов и рекомендован к употреблению, существуют и противопоказания. Медики рассказали, кому опасно включать данный кисломолочный продукт в свой рацион.По словам экспертов, кефир полезен лишь для тех, кто не страдает от проблем с ЖКТ. Даже здоровым гражданам не следует слишком часто включать данный продукт в своей повседневное меню. Если его пить на ежедневной основе, можно спровоцировать излишек в организме насыщенных жиров. Кроме того, содержащиеся в кефире молочные жиры способны вредить тем, кто столкнулся с болезнями сердечно-сосудистой системы, в таком случае лучше выбирать продукт с наименьшим процентом жирности.Ограничить употребление кефира следует лицам, столкнувшимся с кандидозом, а также тем, кто имеет непереносимость лактозы. При покупке продукта лучше отдавать предпочтение тому, чей срок хранения не превышает 14 дней.