Врач рассказал, как спастись от простуды на отдыхе

Что делать, если недуг застал в отпуске.От жары отпускники часто спасаются холодным пивом и ледяной водой, а в комнате включают кондиционеры и устраивать сквозняки. И результат не заставляет себя долго ждать. По статистике, именно простуда занимает первое место среди отпускных хворей.«Отказаться от прохладительных напитков летом сложно, — говорит врач, — но пить ледяное не стоит. Охладите напитки до + 8-10 градусов. Это приблизительно 20 минут в холодильнике. Не стоит добавлять в напитки лед, особенно если это газировка для детей. Иначе больное горло очень скоро испортит вам отпускное настроение. Воспаление слизистой оболочки глотки –фарингит – вопреки расхожему мнению, летом подхватить куда проще, чем зимой. Прежде всего, из-за разницы температур и потому, что мы литрами хлещем ледяные напитки. А, к слову, лучше всего и быстрее утоляет жажду простая вода комнатной температуры. Пейте ее сами и приучайте своих детей пить как можно больше чистой негазированной воды, а не колы и лимонадов».Фарингит, по словам экспертов, — довольно распространенный отпускной недуг, он характеризуется колющей болью в горле, усиливающейся при глотании, сухостью в горле, чаще всего с сухим кашлем и чувством першения. В добавок ко всему это – постоянное недомогание, слабость, головная боль.Если вы все-таки приболели, обязательно откажитесь от напитков со льдом и холодных десертов, а также кислой и острой пищи. Пейте больше теплого чая, вопреки расхожему мнению чай прекрасно утоляет жажду в жару.«Больше пейте щелочной жидкости (лучше всего – минералку без газа). Это поможет побыстрее избавиться от инфекции в организме. Налегайте на зеленый чай, мятные отвары (они чудесно утоляют жажду), ромашковый чай, не помешают и противовоспалительные спреи», — посоветовала врач.