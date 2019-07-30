Врач подсказал, о чем говорит чрезмерная отечность

На что следует обратить внимание.Отечность ног или лица большинство ошибочно считают признаком того, что накануне было выпито слишком много жидкости. Но это совершенно не так.Отечность чаще свидетельствует о нехватке жидкости, так как организм пытается пополнить запасы и обезопасить себя на случай, если вы вновь ограничите для него столь необходимую влагу. Нередко отечность связана с чрезмерным употреблением алкоголя, не стоит также забывать, что таким образом организм может сигналить о развитии серьезных заболеваний и воспалительных процессов.«Зачастую такие проблемы — сосудисто-лимфатического происхождения. При повышенных температурах нам постоянно хочется пить, но жидкость хуже выводится из организма. В итоге и отток лимфы меньше, стало быть, жидкость застаивается в организме. У женщин эта проблема усиливается во вторую фазу цикла, причиной чрезмерной отечности может стать также варикоз и венозная недостаточность», — добавила медик.Проследите за тем, чтобы в течение дня организму хватало чистой воды. Старайтесь употреблять как можно меньше жареных, копченых и соленых блюд. После ужина, поздним вечером, полежите минут 20 с приподнятыми на подушке ногами. Утром хорошо принять контрастный душ и выпить охлажденный ромашковый чай.«Рассасывает» отеки и чай с листом брусники. Профилактикой является курс солевых ванн и овощно-фруктовая диета.