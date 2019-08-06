Названы заболевания, способные вызвать рак

От чего возникают опухоли.Медики назвали болезни, которые вызывают рак. По их словам, в первую очередь речь идёт о хронических и запущенных недугах.Раковые опухоли развиваются от различных факторов. Нередко они появляются не только из-за употребления некачественных продуктов и дурных привычек, но также из-за болезней, которые долгое время не поддавались лечению. В первую очередь в этот список входят гастрит с пониженной кислотностью и язва желудка, а также дисплазия, различные эрозии, мастопазия и гепатиты B и C. Эти болезни приводят к снижению иммунитета и сопротивляемости раковым клеткам. В итоге в поражённом болезнью участке появляется мутация клеток, перерастающая в опухоль. Если гепатиты вирусные, это приводит к карциноме печени. Помимо этого хронические болезни кишечника также часто становятся причиной онкологии. Болезнь Эпштейна-Барра и вирусы папилломы перерастают в рак, а потому, если человек заметил изменения в личных ощущениях, он должен обратиться к врачу. Не менее опасным в данном вопросе является ВИЧ. При этом вирусе люди могут сталкиваться с самыми разными видами рака, так как иммунная система не может бороться с ними.Специалисты отмечают, даже если человек не имеет каких-то заболеваний, но в его организме начали прослеживаться изменения, такие, как повышение температуры и беспричинная потеря веса, он должен обратиться в больницу. Нередко эти симптомы сопровождаются снижением аппетита, не проходящим чувством слабости и общей подавленностью.