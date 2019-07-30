Эти продукты противопоказаны при простуде
Эксперты уверены, что в первую очередь из него стоит исключить кофе. Дело в том, что данный напиток способствует выведению жидкости и тем самым усугубляет интоксикацию.
Специалисты считают, что при простуде также необходимо урезать количество сладких продуктов, ведь глюкоза является идеальной средой для развития микробов, что только усложняет течение болезни.
Не подойдет больному и острая или соленая пища — она провоцирует отеки и может стать причиной проблем с дыханием при простуде.
Медики подчеркивают, что во время болезни оптимальной пищей станет бульон и фруктовые чаи. Такие продукты помогут организму пойти на поправку, уверены эксперты.
Однако имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Не занимайтесь самолечением!
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Добавил stulout в категорию Инфекционные болезни
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