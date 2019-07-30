Эти продукты противопоказаны при простуде

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Медики предлагают скорректировать свое меню на время болезни.Эксперты уверены, что в первую очередь из него стоит исключить кофе. Дело в том, что данный напиток способствует выведению жидкости и тем самым усугубляет интоксикацию.Специалисты считают, что при простуде также необходимо урезать количество сладких продуктов, ведь глюкоза является идеальной средой для развития микробов, что только усложняет течение болезни.Не подойдет больному и острая или соленая пища — она провоцирует отеки и может стать причиной проблем с дыханием при простуде.Медики подчеркивают, что во время болезни оптимальной пищей станет бульон и фруктовые чаи. Такие продукты помогут организму пойти на поправку, уверены эксперты.Однако имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Не занимайтесь самолечением!