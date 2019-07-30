В Германии нашли научное обоснование полезности пива

Пиво помогает организму избежать некоторых опасных болезней.

Немецкие ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга рассказали о пользе пива. В результате исследования специалисты выяснили, что в пиве есть ксантогумол и изо-альфа-горькие кислоты.

Данные соединения понижают риски развития у человека ожирения печени. Также с помощью веществ можно снизить воспаления.

Кислоты, которые содержатся в пиве хорошо влияют на обмен глюкозы. Употребление хмельного напитка помогает справиться с избыточным весом.
Для положительного воздействия пива на организм врачи рекомендуют употреблять его в умеренных количествах, ведь большие дозы напитка в состоянии навредить организму.

Кроме того, врачи советуют не питаться солеными закусками с пивом, ведь так можно набрать лишние килограммы.
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