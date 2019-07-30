Эти продукты не рекомендуется есть летом

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Они отнимают силы.Американские диетологи и физиологи из Университета Колорадо составили рейтинг продуктов, которые вытягивают из нас жизненную энергию.Причем именно в жаркую погоду. Почему так? Летом в воздухе снижается количество кислорода. Мозг и кровеносная система получают меньше питания. Нам становится душно, и мы бродим вялые, не в состоянии сконцентрироваться, нас все время клонит в сон. И это состояние усугубляют вполне привычная нам еда и напитки. А ведь такие с виду приличные продукты!..Коньяк, горькие настойки на травахОбычно их советуют для бодрости. Но это если выпить за обедом, когда идет выработка дневных гормонов, с которыми эти напитки дружат. А вот если на сон грядущий махнуть стопочку, эффект будет обратным. Крепкий алкоголь плохо взаимодействует с гормоном сна мелатонином: вызывает сонливость, которая не дает отдыха. Ночной сон даже после небольшого количества крепкого спиртного будет глубоким, но неполноценным: мозгу будет не хватать кислорода (ведь коньяк сначала расширяет, а потом сужает сосуды). И наутро вы проснетесь совсем не отдохнувшим и слабым.Если же вы хотите расслабиться за ужином, лучше выпить бокал красного вина и закусить сыром. В вине есть антиоксидант ресвератрол, помогающий снять напряжение и спазмы сосудов, в сыре — аминокислота триптофан, облегчающая засыпание, поясняет врач-сомнолог Григорий Аргунович.СладостиОни быстро повышают уровень глюкозы в организме, который затем резко падает. При этом человек ощущает упадок сил. Потому если вы устали и хотите перекусить, лучше обойтись без сладкого и булочек. Лучше съесть просто кусок зернового хлеба с оливковым маслом. Кстати, это самый подходящий способ быстро утолить голод, подсказывает диетолог-гастроэнтеролог Светлана Бережная. Если предстоит трудный день и надо быть сосредоточенным до вечера, не пейте кофе и чай с сахаром — лучше с медом (в нем более долгоиграющие углеводы, которые поддержат энергетический баланс).Мясо индейкиОказывается, в этом полезном и очень даже диетическом мясе обнаружены протеины (особые белки), обладающие релаксирующим, то есть расслабляющим эффектом. И съеденная в обед грудка индейки может некстати вызвать приступ сонливости и упадок сил. Так что лучше готовить индейку на ужин — перед ночным сном ее свойства придутся как раз кстати.Мучные продуктыОни, как и сладости, приводят к перепадам глюкозы в крови, а именно повышают сахар. К тому же продукты с клейковиной (из муки мягких сортов и крахмалистые) разбухают в желудке, из-за чего мы чувствуем себя отяжелевшими, ослабевшими и желаем прилечь хоть на полчасика.Жареная пищаТруднее и дольше всего переваривается поджаристая корочка. Организму приходится тратить на ее «перемалывание» в желудке слишком много энергии, к тому же жареная пища раздражающе действует на пищеварительный тракт.Кстати. Побороть усталость и упадок сил помогут продукты, восполняющие дефицит железа, — шпинат, яблоки, свекла, гречневая крупа, фасоль. А также богатые витаминами В1 и В12: ищите их в хлебе с отрубями, сырах, орехах, зеленом горошке.