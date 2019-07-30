Это низкокалорийная ягода содержит полезную фруктозу

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Вкусно и полезно.Арбуз – это уникальная бахчевая культура, не только вкусная, но и полезная. Положительные свойства ягоды начинаются с низкого содержания калорий.Он менее питателен, чем персик черника и любой другой сладкий фрукт. То есть, из-за него не набирается лишний вес. В арбузе мало сахара, зато есть полезная фруктоза. Плод содержит витамины C, A, B и бета-каротин.Арбуз помогает при раке и диабете за счёт естественного красителя ликопина. Пигмент предотвращает изменение ДНК. Известно, что онкологические клетки появляются из-за генетических мутаций. Данный пагубный для здоровья процесс и останавливает бахчевая культура.Сотрудники Университета штата Оклахома проводили эксперимент на мышах. Во время исследования учёные выяснили, что ягода меняет микрофлору кишечника и помогает вылечить диабет. Более того, арбуз содержит аминокислоту цитруллин. Она повышает уровень оксида азота и расширяет кровеносные сосуды. В итоге арбуз хорошо влияет на сердце человека.В жару плод поможет избежать обезвоживания, поскольку на 90% состоит из сладкой жидкости. Арбуз способствует быстрому восстановлению после физических нагрузок. Поэтому его рекомендуется употреблять атлетам. Выходит, что арбуз – это не только лекарство, но и естественная биологическая добавка, укрепляющая здоровье.