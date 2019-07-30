Врачи объяснили, какие продукты нельзя сочетать с грибами

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Грибы – это продукт повышенной опасности, они, хоть и содержат огромный спектр витаминов и полезных веществ, но крайне тяжело переносятся и имеют целый ряд противопоказаний.К тому же, всегда есть вероятность «нарваться» на поганку либо неправильно обработанный «лесной» деликатес.«Блюда из грибов считаются тяжелыми для пищеварения из-за того, что содержат такое вещество, как хитин. С одной стороны он хорошо впитывает шлаки и тяжелые металлы, выводя их из организма в процессе пищеварения. С другой, сам по себе очень «отягощает». Потому употреблять грибы можно употреблять только в правильной «компании».Грибы могут хорошо сочетаться с легкоперевариваемыми гарнирами и добавками — картофель, салат, свекла, цельнозерновой хлеб либо легкая каша. А вот есть их вместе с мясом не рекомендуется-такая пища наносит удар по печени, особенно если сочетать эти продукты регулярно.Следует избегать сочетания грибов с пищей, которая тяжело переваривается, такой как фасоль, сельдерей, салаты с огурцами и горохом, майонезом и т.д», — предупредила врач.Кстати, грибы нередко ставят на праздничные столы в качестве закусок и дополнений к блюдам. Эксперты называют это ошибкой, так как их сочетание с алкоголем, который способствует расщеплению жиров, но сгущает в желудке белок, очень опасно и может стать причиной отравления. Причина в том, что под воздействие алкоголя «грибной» белок просто не переваривается и начинает буквально гнить в желудке.Диетолог также напомнила, что грибы – это еда для взрослых. Детскому желудку они ничего кроме вреда не причинят Людям с различными болезнями желудочно-кишечного тракта, печени и детям до 12 — 14 лет, по мнению медиков, грибы даже противопоказаны.