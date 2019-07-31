Эти продукты больше всего мешают похудению

Диетологи составили список еды, способствующей набору килограммов.Многие из нас мечтают расстаться с лишним весом. Для этого все-таки нужно пойти на определенные жертвы, так что постарайтесь исключить именно эти продукты из своего списка покупок.Хлеб и мучные изделияПри изготовлении хлеба используется такие ингредиенты, как пропионат кальция и сорбиновая кислота. Они нужны для того, чтобы продлить срок жизни этих продуктов, но именно эти ингредиенты часто приводят к набору лишнего веса.СпредыСамые различные спреды с множеством вкусов сегодня доступны в любом супермаркете. Однако большинство содержит эмульгаторы вроде соевого лецитина, которые очень богаты жирами и сахаром.Рыбные палочкиДелайте выбор в пользу натуральный рыбы. Ультра-переработанные продукты вредны для нашего веса, поскольку они содержат очень много соли и жиров. И рыбные палочки — это один из примеров подобных продуктов.Лапша быстрого приготовленияСодержит огромное количество химических веществ, которые вредны для талии. Кстати, в этот продукт добавляется много консервантов и соли.Подслащенный йогуртПринято считать йогурт полезным для здоровья продуктом. Это действительно так, однако подслащенный йогурт содержит множество сахара и дополнительных ароматизаторов, которые не помогут избавиться от лишнего веса.