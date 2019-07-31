Развенчаны популярные мифы о детских подгузниках

Эксперты дали советы и развенчали мифы, как правильно выбрать детские подгузники.Для любого родителя безопасность и комфорт его ребенка всегда стоят на первом месте. Подгузник – это одна из первых вещей в жизни малыша, которая может как позитивно, так и негативно повлиять на эти два фактора. Чтобы подгузник стал помощником, а не проблемой, необходимо научиться правильно его выбирать, и в этой статье мы расскажем, как это делать.Существует два основных вида подгузников — одноразовые и многоразовые (тканевые) подгузники. И хотя некоторые родители предпочитают использовать тканевые подгузники, невозможно отрицать, что одноразовые подгузники более удобны и комфортны в применении, особенно, если у вас несколько маленьких детей.Одноразовые подгузники изготавливают из нескольких слоев синтетических материалов, как правило, это полиэтилен и/или полипропилен, считающиеся совершенно безопасными. Они входят в состав изделий для обеспечения комфорта малыша и наилучших качественных характеристик подгузников. Эти материалы широко применяются в текстильной промышленности, а также при производстве огромного количества средств личной гигиены.В составе также есть полиакриловые полимеры — мелкие прозрачные гранулы, которые при намокании превращаются в гель. Именно они помогают подгузникам удерживать влагу, в 30 раз превышающую их собственный вес.Отдельного внимания заслуживают подгузники, разработанные с учетом всех потребностей как ребенка, так и родителя — инновационные подгузники Pampers Premium Care. Они мягкие, как перышко, дышащие, сухие и отлично справляются со всеми задачами. Эти подгузники разработаны под наблюдением группы педиатров, дерматологов и токсикологов, а безопасность подгузника гарантирует тот факт, что производитель контролирует качество изделия на всех этапах производства: от подбора материалов до конечного продукта.Более 700 научных сотрудников занимаются разработкой продукции Pampers по всему миру.250 научных сотрудников и экспертов проводят исследования качества и соответствия продукции в инновационном Центре P&G, в Швальбахе, ГерманияP&G постоянно сотрудничает с внешними экспертами: педиатрами, дерматологами, токсикологами и независимыми лабораториямиИтак, на что необходимо обратить внимание при покупке подгузников? Поговорим о факторах выбора детальнее.На рынке представлен широкий ассортимент детской гигиенической продукции, что может значительно затруднить выбор. Чтобы сориентироваться и выбрать лучшие подгузники для вашего ребенка, обратите внимание на следующие критерии:Функциональность, впитываемость и защита от протеканияЗадача номер один любого подгузника — не допускать попадания влаги на кожу ребенка, защищать ее от раздражения и сыпи. С этой задачей идеально справляются новые подгузники Pampers Premium Care, которые сохраняют сухость до 12 часов и имеют специальный, мягкий, как перышко, верхний слой Heart Quiltsтм для жидкого стула новорожденных.Важным аспектом является то, что P&G отказался от целлюлозы в составе впитывающего слоя подгузников Pampers Premium Care, так как при намокании целлюлоза образует ком между ножек ребенка, и имеет меньшую впитывающую способность в сравнении с инновационным гелем.Безопасность и здоровая кожа малышаВаш малыш, скорее всего, проведет несколько лет в подгузниках, поэтому имеет смысл подумать о выборе безопасных и мягких подгузников.Все материалы подгузника Pampers Premium Care, как уже упоминалось выше, проходят дерматологические тесты на этапе подбора компонентов и только потом «сшиваются» в готовое изделие, а все инновации обязательно непременно должны быть одобрены родителями.Компания P&G проводит глобальную работу для выявления потребностей как ребенка, так и родителя. Первые образцы готовых изделий тестируются в лаборатории специальной фокус-группой родителей, которые приходят в инновационный центр P&G с детьми. Если что-то не так, образцы отправляются на доработку. И только потом подгузник, прошедший все многочисленные тесты, передается в массовое производство.Каждую неделю более 1.000 малышей тестируют подгузники или в игровой лаборатории инновационного центра, или у себя дома в Швальбахе и Франкфурте (Германия).Каждую неделю P&G проводит тестирование около 45,000 подгузников.Передовая лаборатория по исследованию кожи позволяет проводить клинические тесты по оценке влажности кожи и других необходимых параметров, важных для конечного потребителя.Во избежание раздражения чувствительно кожи малыша на подгузниках нанесен специальный лосьон, а сам материал не создает парниковый эффект, позволяя коже «дышать». Для еще большего комфорта в каждом подгузнике предусмотрена система специальных воздушных каналов для правильной циркуляции воздуха.Правильная посадка по фигуреСамыми комфортными считаются подгузники с эластичными боковинками, которые не только предотвращают утечку, но и являются более удобными для ребенка, ведь он проводит в подгузниках довольно много времени, а значит ничего не должно давить или болтаться.Производители Pampers Premium Care позаботились и о самых маленьких, продумав специальный вырез для пупка.Удобство и комфорт для малыша и родителейОдноразовые подгузники несомненно удобней тканевых: они не громоздки, комфортны и доступны.Дополнительным плюсом Pampers Premium Care для родителей является наличие индикатора влаги, который «подскажет», когда пришло время сменить подгузник.С основными критериями выбора подгузников мы разобрались, теперь осталось развеять три распространенных мифа о подгузниках.В этом нам помог эксперт инновационного центра P&G, в Швальбахе, Франк Виземан, к.х.н., руководитель отдела исследования и разработки продуктов детской гигиены.При длительном использовании подгузников кожа ребенка перестает «дышать»Возможно, когда производство подгузников находились на зарождающейся стадии, эта проблема существовала. Но современные подгузники позволяют воздуху циркулировать, а коже дышать, поддерживая поток воздуха и позволяя парам влаги проходить через материал.Об этом свидетельствую ежедневные исследования, проводимые в инновационном центре P&G.Подгузники влияют на репродуктивную функцию мальчиков.Это беспокойство в лучшем случае необоснованно. Во-первых, яички ребенка не производят сперматозоиды до полового созревания, когда специальные клетки в яичках становятся активными. Поэтому влияние подгузника на процесс сперматогенеза в младенческом возрасте невозможно определить.Сперматогенез — развитие мужских половых клеток, сперматозоидов, происходящее под регулирующим воздействием гормонов.Считается, что яички не следует перегревать, но подгузники не нагреваются до такой степени, чтобы навредить здоровью малыша. Просто убедитесь, что подгузник не слишком плотно прилегает к телу ребенка.Кроме того, не существует никаких научных доказательств того, что нагревание мошонки влияет на фертильность мальчика. Тем не менее, одно исследование показало, что мошонки мальчиков были холоднее, чем температура тела, даже когда они были покрыты подгузниками*. То есть здоровая температура мошонки поддерживалась вне зависимости от того, был ли на ребенке подгузник или нет.Мальчикам и девочкам нужны разные подгузники.Данный фактор зависит от производителя. Например, в случае с Pampers Premium Care об этом переживать не стоит. Эти подгузники имеют специальный распределяющий слой, которому не важно откуда попадает жидкость: из фронтальной части (как у мальчиков) или по центру (как у девочек) – этот слой всегда распределит жидкость равномерно.Поэтому не стоит верить мифам и отказываться от подгузников. Выбирайте качественные, безопасные и комфортные подгузники.