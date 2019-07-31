Эта ягода считается «чемпионом» для укрепления потенции

Ягоды часто являются чемпионами по содержанию витаминов и микроэлементов. Одна из таких бесценных даров природы — ежевика.В ней содержится 50 микроэлементов, включая минералы и витамины Е, К и Р. Отмечено положительное влияние ягоды на лечение болезней сосудов, профилактику развития опухолей, воспаления и неврологических заболеваний.Кроме того, ежевика способствует снятию отёков, укреплению стенок сосудов, регенерирует ткани, избавляет от депрессии. Ежевика — природный афродизиак, она укрепляет потенцию, способствуя выработке тестостерона — главного мужского гормона и дофамина — гормона счастья.Вкусная ягода не теряет своих свойств и при консервировании и заморозке. Положительный эффект будет достигнут при употреблении всего 100 граммов ежевики утром, укрепится иммунитет и проснется влечение к противоположному полу. Можно принимать и ягодный сок перед сном — даже пожилым мужчинам он поможет набратьмя сил для интимной близости.