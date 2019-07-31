Названы самые вредные для желудка диеты

Врач назвал диеты, которые могут подорвать здоровье.«Подкорректировать» фигуру летом куда проще, чем, скажем, зимой – ведь в жару аппетит понижен, вместо десертов вполне можно наслаждаться летними ягодами и фруктами, к тому же, употребляя большое количество воды, мы заметно ускоряем метаболизм и способствуем быстрому сжиганию калорий, но на практике иногда все оказывается не так-то просто.Любая диета должна быть сбалансированной и содержать все группы продуктов, которые необходимы человеку. Летом основой рациона должны быть овощи и фрукты, ягоды и зелень.«Не стоит придерживаться вычитанных в Интернете диет, которые обещают быстрое похудение. Все быстро сброшенные килограммы, так же легко вернутся. А несбалансированное питание может существенно подорвать здоровье и испортит долгожданный отпуск. Одной из самых опасных считаю диету на соках. Подразумевает, что целую неделю вы будете питаться исключительно свежевыжатыми соками. Фреши действительно снабжают организм всеми необходимыми полезными микроэлементами, к тому же фрукты и овощи способствуют самоочищению организма и выводят шлаки. Впрочем, витаминов и полезных веществ в самих фруктах и овощах больше, чем в соках из них», — говорит эксперт.По ее словам, одними соками сыт не будешь, насколько бы полезны и натуральны они не были. Так что голодные головокружения и урчание желудка практически гарантированы. А недостаток калорий приведет к замедлению обмена веществ.«К тому же при таком «питании», вы получаете много сахаров. Да и для вывода токсинов нужна клетчатка, а в соках ее недостаточно. Стоит также отметить, что такая диета может стать причиной нарушения метаболизма и еще большего набора лишнего веса», — говорит врач.Не менее опасна лимонная диета, которая обещает быстрый результат. Ее суть: целую неделю – никакой еды, взамен этого предлагается пить литрами напиток из разбавленного водой свежевыжатого лимонного сока и кайенского перца.«Это одна из самых опасных диет, которая может спровоцировать развитие язвенной болезни, недуги органов ЖКТ и многие другие неприятности. Вес при таком «питании» действительно уйдет, но можно серьезно «посадить» организм, к тому же вялость, апатия, плохое настроение и голодные обмороки буквально гарантированы. Придерживаться ее нельзя даже совершенно здоровому человеку, не говоря уже о людях, которые страдают хроническими недугами» — говорит врач.Не стоит также садиться на любую диету, которая предполагает употреблять ежедневно менее 1200 калорий.