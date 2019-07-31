Названы смертельно опасные для детей препараты

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Хватит даже одной таблетки.Около 40% всех отравлений детей в возрасте до 6 лет приходится на лекарственные средства. Дети могут принять лекарства взрослых в стремлении подражать родителям, приняв лекарства за конфету, или заинтересовавшись красивым внешним видом таблеток или упаковкой.Для снижения риска лекарственных отравлений у детей рекомендуется держать в доме только необходимый минимум лекарств, и все они должны храниться подальше от малыша.В журнале Clinical Drug Investigation опубликовали обновленный список лекарственных средств, прием которых в количестве всего одной таблетки взрослой дозировки может быть смертельным для маленьких детей. По сравнению с 2004 годом количество лекарственных средств в этом списке увеличилось почти в 2 раза.Антидепрессанты: амитриптилин, имипрамин, дезипрамин, венлафаксин.Антипсихотические препараты: локсапин, тиоридазин, хлорпромазин, зипразидон, клозапин.Противомалярийные средства: хлорохин, гидроксихлорохин, хинин.Антиаритмики: хинидин, дизопирамид, прокаинамид, флекаинид, ивабрадин, пропафенон.Блокаторы кальциевых каналов: нифедипин, верапамил, дилтиазем.Опиоиды: кодеин, гидрокодон, метадон, морфин, трамадол, оксикодон, фентанил, бупренорфин.Сахароснижающие средства: хлорпропамид, глибурид, глипизид, репаглидин, глимепирид, ситаглиптин.Антиагреганты и антикоагулянты: тикагрелор, прасугрел, клопидогрел, ривароксабан, дабигатран.Противоэпилептические средства: габапентин, прегабалин, ламотриджин.Средства для лечения рассеянного склероза: далфампридин, Финголимод.Другие: имидазолин, теофиллин, силденафил, камфора, метилсалицилат, подофиллин.