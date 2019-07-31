Врачи подсказали, как оказать первую помощь при укусе медузы

Отдых на море не всегда безоблачен.В морской воде много обитателей, поэтому нужно знать, что делать при контакте с теми, кто может повлиять на наше самочувствие. Если вас ужалила медуза не стоит паниковать, но и без внимания оставлять полученный ожог не стоит.Ряд советов, как вести себя в данной ситуации.Самой опасной медузой считается кубомедуза (Chironex fleckeri), которая обитает у берегов северной Австралии. Она способна наносить очень сильные ожоги, которые в некоторых случаях могут приводить к смерти. Яд кубомедузы обладает множественным действием, одновременно поражая нервную систему, сердце и кожу. При нашествии этих медуз пляжи закрывают.В водах Черного и Азовского морей водятся медузы менее опасные, но также способные навредить. Это корнерот (Rhizostoma pulmо, синяя медуза с огромными щупальцами) и ушастая медуза (Aurelia aurita, линзообразная медуза с тонкой бахромой щупальцев вокруг).Укус корнерота не представляет смертельной опасности для человека. Контакт с ним неприятен для детей и для самых чувствительных взрослых. Кроме того, особенно внимательными нужно быть аллергикам, поскольку в некоторых случаях возможны тяжелые индивидуальные реакции. Но для остального большинства людей контакт с медузой скорее неприятный, чем опасный.Что делать, если вас ужалила медуза:нужно выйти из воды;не трогайте ожог руками;промойте место ожога соленой водой и ватой;пейте много воды.Нейтрализовать яд также можно с помощью лимонного сока или 5% раствора уксуса. Для промывания не используйте пресную воду, она только усилит чувство жжения на коже.Реакция на контакт с медузой у разных людей может отличаться: у одних ожог может пройти за несколько часов, а у других может вызвать аллергическую реакцию.Какие лекарства помогут снять неприятные симптомыПри сильной аллергии рекомендуется принять антигестаминное средство. Иногда укус может вызывать сильную боль, поэтому лучше будет принять обезболивающее.В случае сильно выраженных признаках аллергии после оказания первой помощи необходимо обратиться к врачу.