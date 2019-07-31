Врачи подсказали, как оказать первую помощь при укусе медузы
В морской воде много обитателей, поэтому нужно знать, что делать при контакте с теми, кто может повлиять на наше самочувствие. Если вас ужалила медуза не стоит паниковать, но и без внимания оставлять полученный ожог не стоит.
Ряд советов, как вести себя в данной ситуации.
Самой опасной медузой считается кубомедуза (Chironex fleckeri), которая обитает у берегов северной Австралии. Она способна наносить очень сильные ожоги, которые в некоторых случаях могут приводить к смерти. Яд кубомедузы обладает множественным действием, одновременно поражая нервную систему, сердце и кожу. При нашествии этих медуз пляжи закрывают.
В водах Черного и Азовского морей водятся медузы менее опасные, но также способные навредить. Это корнерот (Rhizostoma pulmо, синяя медуза с огромными щупальцами) и ушастая медуза (Aurelia aurita, линзообразная медуза с тонкой бахромой щупальцев вокруг).
Укус корнерота не представляет смертельной опасности для человека. Контакт с ним неприятен для детей и для самых чувствительных взрослых. Кроме того, особенно внимательными нужно быть аллергикам, поскольку в некоторых случаях возможны тяжелые индивидуальные реакции. Но для остального большинства людей контакт с медузой скорее неприятный, чем опасный.
Что делать, если вас ужалила медуза:
нужно выйти из воды;
не трогайте ожог руками;
промойте место ожога соленой водой и ватой;
пейте много воды.
Нейтрализовать яд также можно с помощью лимонного сока или 5% раствора уксуса. Для промывания не используйте пресную воду, она только усилит чувство жжения на коже.
Реакция на контакт с медузой у разных людей может отличаться: у одних ожог может пройти за несколько часов, а у других может вызвать аллергическую реакцию.
Какие лекарства помогут снять неприятные симптомы
При сильной аллергии рекомендуется принять антигестаминное средство. Иногда укус может вызывать сильную боль, поэтому лучше будет принять обезболивающее.
В случае сильно выраженных признаках аллергии после оказания первой помощи необходимо обратиться к врачу.
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