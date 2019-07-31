Комаровский рассказал всю правду о гепатите

Гепатит А и Е чаще всего распространяется из-за низкого уровня пищевой гигиены, небезопасной воды и отсутствия санитарии.Об этом на своей странице в Instagram сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский, приурочив пост к Всемирному дню борьбы против этого недуга 28 июля.«Думаете, вам не грозит гепатит? Подумайте еще раз», – сказано в тексте. Отмечается, что способы защиты против этих болезней – соблюдение правил гигиены, правильная пищевая обработка продуктов, а также употребление только безопасной воды.Гепатит В, С и D распространяется через кровь, семенную и другие жидкости организма. Соответственно, правила защиты от этих форм болезни будут отличаться.