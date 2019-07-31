Медики объяснили, в чем вред и польза грибов

Врач: Грибы содержат целый ряд витаминов, но большинство из них организмом не усваивается.Лесные грибы по своему составу являются очень полезным продуктом, так как содержат огромное количество витаминов, микроэлементов и прочих ценных для организма веществ, однако уплетать это лакомство под предлогом витаминизации не стоит — проблема в том, что большая часть полезных веществ организмом не усваивается.«Грибы хороши тем, что они очень низкокалорийные, не нарушают никакой диеты и быстро вызывают ощущение сытости, это прекрасный источник белка во время поста. Но они противопоказаны при проблемах с желудком, болезнях печени и органов ЖКТ», — предупредила диетолог, добавив, что наиболее безопасными являются шампиньоны. А вот злоупотреблять любыми другими нельзя, да и употреблять их при наличии хронических недугов можно только с позволения врача.Тем, кто сидит на диете стоит помнить, что грибы хоть и содержат мало калорий, но могут считаться не опасными для фигуры только при варке, мариновании и солении, а вот после жарки на масле они становятся «тяжелее» на 150-200 калорий.Стоит добавить, что в народной медицине множества стран считается, что грибы помогают в борьбе с раковыми заболеваниями, а также диабетом и нарушениями системы кровообращения. Впрочем, говорит врач, научного доказательства этому нет, однако известно точно, что грибы позитивно сказываются на защитных силах организма. Они полезны еще и тем, что содержат фосфор, а также бета-глюканы, которые оказывают благотворное влияние на иммунную систему.«Аминокислоты, содержащиеся в грибах, благотворно влияют на умственную активность, память, препятствуют развитию атеросклероза. А еще в лесных дарах много витаминов. К примеру, витамины группы В (В1, В2, В6), которые способствуют нормальному функционированию нервной системы», — отметила врач.