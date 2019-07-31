Назван новый необычный симптом диабета

Сахарный диабет занимает первое место среди заболеваний, дающих неприятный запах из ротовой полости.Неприятный запах из рта часто сигнализирует о серьезных нарушениях, которые происходят в организме. Поэтому, если вы заметили у себя такой необычный симптом, следует проверить свое здоровье.Диабет 2 типа — серьезное заболевание, при котором повышается уровень сахара в крови и возникает дефицит инсулина. Врачи считают, обнаружить эту болезнь на ранней стадии практически невозможно. Очень важно прислушиваться к сигналам своего тела. Чем раньше удастся выявить болезнь, тем проще будет избежать осложнений.Появление неприятного запаха из ротовой полости при сахарном диабете связано с ростом титра кетоновых тел, из-за накопления неиспользованной глюкозы в крови. При этом неприятный запах из полости рта может возникнуть как при инсулинозависимом типе диабета, так и при не инсулинозависимом типе.Признаками диабета: резкая потеря веса, повышенная жажда,частое мочеиспускание, постоянная усталость и голод.Необходимо также помнить, что у людей, страдающих диабетом, микроциркуляция крови в мягких тканях нарушается, часто в недостаточном количестве происходит выделение слюны, что приводит к нарушению процесса реминерализации зубной эмали и, в результате, развитию парадонтита, кариеса и других воспалительных заболеваний ротовой полости. Воспалительные процессы могут сопровождаться неприятным запахом из полости рта, в частности, сероводорода. Кроме того воспалительный процесс ухудшает эффективность инсулина.При возникновении этих симптомов необходимо обратиться в медицинское учреждение, чтобы поставить точный диагноз и составить нужное лечение.