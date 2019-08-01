Медики поделились рецептами от вздутия живота

Небольшая коррекция рациона, и неприятные ощущения уйдут.Вздутие живота, оказывается, довольно распространённая проблема в Великобритании, и специалисты решили всерьез взяться за ее решение.Так, в результате своих исследований эксперты назвали средство, которое позволит избавиться от неприятных ощущений. Вздутие живота представляет собой дискомфорт, вызванный перееданием или злоупотреблением газированными напитками. Как правило, для его устранения медики назначают медикаментозное лечение, однако выяснилось, что с симптоматикой также успешно справляется масло CBD.По мнению специалистов, растение, из которого производится масло, успешно применяется в медицине веками. Его применяют для лечения всевозможных расстройств, в том числе, связанных с ЖКТ. Компоненты принимают не последнее участие в нормальной физиологии функций кишечника, например, в моторике, переработке жира, сигнале голода, воспалении.Доктор Кеннет Браун пояснил, что, когда CBD входит в контакт с рецептором CB1, он снижает чрезмерную желудочную кислоту, способствует нижнему пищеводу предотвратить рефлюкс и повышает приток крови к слизистой оболочке желудка, что позволяет язвам быстрее заживать. Бывают случаи, что проблемы появляются после употребления растительного препарата.Для того, чтобы предотвратить вздутие живота, специалисты советуют убрать из рациона цветную капусту, ростки, брокколи, лук. Страдающий от неприятных ощущений должен потреблять пять порций фруктов и овощей в день.