Названы морепродукты, способствующие потере веса

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Что включить в рацион.Диетолог советует употреблять в пищу такие морепродукты, как морские гребешки, улитки, мясо осьминогов, раки. Их вещества укрепляют здоровье и полезны для похудения.Морской гребешок. По словам диетолога Елены Соломатиной, морской гребешок является сильным антиоксидантом, то есть, вещество, способным нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов, повреждающих целостность клеток в организме. В мясе морского гребешка содержатся витамины В, В1, В2, В12, медь, кобальт и марганец, а также высокие уровни тиамина — вещества, необходимого для активного обмена веществ, который так важен для похудения.Морская улитка. Ее оздоровляющее действие связано с большим количеством магния – употребление этого морепродукта помогает бороться со стрессом, заметила диетолог.Мясо осьминога. При его употреблении, заметила Елена Соломатина, можно рассчитывать на улучшение обмена веществ, укрепление опорно-двигательный аппарата. Этому способствует высокая концентрация микроэлементов, йода, фтора, минеральных солей, витаминов группы В.Раки. Их мясо практически не содержит жира, оно является богатейшим источником белка – это эталонный образец диетических продуктов, с успехом используемых для похудения, сообщила диетолог.