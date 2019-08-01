Диетологи назвали дневную норму белка

Сколько калорий тратить на белок.Для здоровья важно употреблять определенное количество белка ежедневно, отмечают ученые. На белок может приходиться от 10% до 35% ежедневных калорий.Специалисты Кливлендской клиники рассказали о том, сколько нужно есть белка. Согласно имеющимся данным при условии регулярной физической активности и правильного питания включение в рацион белковых продуктов у взрослых людей способствует увеличению мышечной массы и избавлению от лишнего веса.Ученые констатируют, что потребление белка должно быть связанным с общим состоянием здоровья. В среднем, здоровому взрослому человеку следует ежедневно есть белок в количестве, исходя из расчета 0.8-1.0 г / кг. То есть, например, женщина весом примерно 68 кг должна употреблять 54-68 граммов белка в сутки.При этом специалисты отмечают, что для организма полезно получать белок последовательно, изо дня в день. Недополучать белок в течение продолжительных периодов времени, либо, наоборот, есть его слишком усердно неправильно и вредно.Лучшими или наиболее биодоступными источниками белка, по мнению ученых, являются белки, которые организм получает из продуктов животного происхождения – это сыворотка (молочные продукты), постное мясо, яичные белки. Среди растительных источников эксперты выделяют сою, бобовые, лебеду, орехи и семечки.