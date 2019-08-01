Этот летний продукт может спасти от депрессии

Дыня спасает от усталости.Сезонные дыни богаты витаминами, микроэлементами, в том числе полезными кислотами, но и является природным средством от депрессии и постоянного чувства усталости.Дыня – низкокалорийный и очень полезный продукт, который любят и дети, и взрослые. Это прекрасный источник витаминов, а еще – энергии и хорошего настроения!«Часто рекомендуют для повышения настроения есть шоколад и бананы, но, к примеру, дыня ничем не уступает им по этим качествам, не говоря уже о том, что калорий в ней куда меньше. Витамины и микроэлементы, которыми богата дыня, благотворно воздействуют на всю нервную систему. При этом уже через несколько минут после потребления дыни в организме повышается уровень серотонина, который в прессе и на интернет-ресурсах часто называют гормоном счастья», — говорит врач.Кроме того, медик предупреждает, что дыня является довольно «капризным» продуктом, который не стоит смешивать с другими блюдами и употреблять на десерт после обеда. Лучше всего ее кушать через полтора часа после еды. Особенно опасно смешивать дыню с молочными и кисло-молочными продуктами, сладкими напитками, выпечкой, булками и тортами.