Онкологи назвали продукт, помогающий бороться с раком

Врачи-онкологи считают, что в борьбе с раковыми опухолями помогает такая рыба, как лосось.Медики, доказали, что в мяче этой рыбы содержится большое количество жирных кислот, белка и магния, которые противостоят развитию мутированных клеток.По словам онкологов, раковые клетки находятся в организм каждого человека с ранних периодов его появления на свет. Эти клетки врачи называют спящими. Существует большое количество жизненных факторов, которые могут в любой момент эти клетки «разбудить».Чтобы эти клетки оставались в «спящем состоянии» необходимо правильно питаться и соблюдать определенные жизненные правила здорового образа жизни (ЗОЖ).Одним из средств профилактики возникновения рака медики считают употребление рыбы и морепродуктов. Ведь именно эти продукты содержат достаточное количество белков, углеводов, жирных кислот и минералов.Врачи рекомендуют употреблять лососевые и морепродукты более трех раз в неделю. Кроме того, говорят врачи, рыба полезна для снижения риска развития сердечных заболеваний и снижает холестерин.