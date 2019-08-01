Кардиологи рассказали о вреде алкоголя и сигарет

О вреде любого вида алкоголя и сигарет рассказала врач-кардиолог Елена Прошина.Самая незначительная доля алкогольной продукции может нанести непоправимый вред здоровью.«Прежде всего – это увеличение артериального давления», — рассказала она, добавив давление резко поднимается вверх сразу по нескольким пунктам.Прошина особо отметила употребление пива, которое многие считают слабым алкогольным продуктом. Она подчеркнула, что пиво нельзя употреблять людям, страдающим гипертоническими заболеваниями.«У любителя пива повышается вес и масса тела, а также подскакивает артериальное давление», — добавляет она.Что касается сигарет, то тут наоборот, их употребление способствует резкому сужению сосудов. Также, отметила она, с дымом и парами от электронных сигарет организм «снабжается» токсинами.Ранее, напомним, специалисты Минпромторга предложили убрать пиво из списка алкогольных напитков.Тем не менее, к алкогольным напиткам с 2012 года принято относить все напитки, которые содержат 0,5 процента содержания спирта.