Врачи рассказали о полезных свойствах семян льна

Ряд специалистов характеризуют семена льна как одну из самых полезных для организма натуральных пищевых добавок.Употреблять семена льна рекомендуется ежедневно. Вот доводы в пользу регулярного употребления этого продукта.Помогают от запоров и способствуют похудению. Семена льна насыщены клетчаткой, а кроме того,содержат гелеобразующие волокна, которые непереваренными перемещаются по кишечному тракту. На своем пути они связываются со всеми нежелательными и потенциально токсичными веществами и выводят их естественным образом».Повышают иммунитет. Многие врачи советуют употреблять семена льна с кефиром на завтрак. По их словам, такая привычка оздоровляет кишечную микрофлору и делает более сильной защиту организма от воздействия бактерий и вирусов.Понижают сахар в крови. Благодаря высокому содержанию клетчатки употребление семян льна замедляет выделение сахара в кровь. В частности, добиться эффекта снижения уровня сахара в крови можно, употребляли по 1-2 столовых ложки семян в день на протяжении месяца.Защищают от рака груди. Состав семени льна отличается очень высоким содержанием Омега-3 жирных кислот и лигнанов — эти натуральные гормоны блокируют действие плохих эстрогенов, вызывающих рак груди.Помогают засыпать. Употреблять семена льна полезно незадолго до сна — это помогает уменьшить напряжение и стресс, полученные в течение дня. Как следствие, улучшается процесс засыпания и качество ночного отдыха.Также семена льна способны задерживать пищу в желудке, что увеличивает поглощение питательных веществ и продлевает чувство насыщения.Оздоровляют сердце и сосуды. В одной чайной ложке семян льна содержится до 700 мг омега-3 жирных кислот, включая альфа-линоленовую. Ее употребление способствует снижению уровня холестерина, предотвращает развитие атеросклероза.Нормализуют давление. Экспериментальным путем было установлено, что ежедневное употребление трех столовых ложек семян в течение полугода может привести к снижению повышенного давление до 10 пунктов.Повышают иммунитет. Многие врачи советуют употреблять семена льна с кефиром на завтрак. По их словам, такая привычка оздоровляет кишечную микрофлору и делает более сильной защиту организма от воздействия бактерий и вирусов.Понижают сахар в крови. Благодаря высокому содержанию клетчатки употребление семян льна замедляет выделение сахара в кровь. В частности, добиться эффекта снижения уровня сахара в крови можно, употребляли по 1-2 столовых ложки семян в день на протяжении месяца.Защищают от рака груди. Состав семени льна отличается очень высоким содержанием Омега-3 жирных кислот и лигнанов — эти натуральные гормоны блокируют действие плохих эстрогенов, вызывающих рак груди.Помогают засыпать. Употреблять семена льна полезно незадолго до сна — это помогает уменьшить напряжение и стресс, полученные в течение дня. Как следствие, улучшается процесс засыпания и качество ночного отдыха.