Врачи дали советы, как не простудиться летом

Врач Андрей Тяжельников рассказал, что главное в переменчивую летнюю погоду – не допустить переохлаждения.Переохлаждение в неблагоприятных погодных условиях может стать ведущим пусковым механизмом для развития инфекционных заболеваний. Особенно чувствительны к нему женщины, у которых из-за переохлаждения часто обостряются циститы (воспаление мочевого пузыря) и воспалительные процессы в придатках — маточных трубах, яичниках и связочном аппарате.Поэтому, отмечает врач Андрей Тяжельников, чтобы случайно не простудиться, москвичам и гостям столицы следует носить с собой то, что в любой момент поможет утеплиться, — легкую куртку или свитер, палантин.«Одевайтесь так, чтобы можно было утеплиться при неожиданном похолодании, особенно в вечерние часы. Остерегайтесь сквозняков в транспорте или холодного воздуха кондиционера», — посоветовал Тяжельников.В том случае, когда непогода с дождем застает врасплох, целесообразно согреваться теплыми напитками, такими как чай или какао, подсказал врач. По его словам, для быстрого согревания организма может подойти любой горячий напиток, — но только не алкоголь. Андрей Тяжельнков пояснил, что алкоголь расширяет периферийные сосуды кровеносной системы и может вызвать прилив тепла, но он будет временным – сосуды вновь сузятся и возникнет еще более сильное охлаждение.Тем, кто сейчас отдыхает в жарком климате у воды, врач также советует остерегаться переохлаждения и защищаться от него. В частности, не нужно находиться в тени или на ветру в мокром купальнике — влажная одежда в таких обстоятельствах способствует быстрому охлаждению тела и способна привести к простуде.В целом для защиты организма и профилактики заболеваний летом Тяжельников рекомендует есть больше ягод, фруктов, овощей – эти продукты по его мнению которые являются прекрасной альтернативой фармацевтическим препаратам. Одновременно следует снизить употребление мясных, жирных, жареных, копченых продуктов.С возвращением летнего тепла нужно осторожнее употреблять холодные напитки и мороженое, которые в способны стать причиной ангины и других простудных явлений. Напитки полезнее употреблять комнатной температуры, а мороженое — слегка подтаявшим, добавил врач.