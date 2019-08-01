Названы повседневные вещи, которые могут вызвать онкологию

Онкологи пришли к выводу, что в 80–90% случаев рак возникает из-за канцерогенов.Иными словами, человека окружают вещества, которые влияют на клетки организма, вызывая мутации, приводящие к раку. С такими вещами человек сталкивается в повседневной жизни.Эксперты решили составить список самых что ни на есть повседневных вещей, вызывающих рак, сообщает health info со ссылкой на marketium.ru.АсбестС этим многие из нас сталкиваются в повседневной жизни, находясь на работе и даже дома. Не все знают, что в состав стройматериалов зачастую входит асбест. Он не имеет запаха, поэтому наличие асбеста в помещении невозможно определить на нюх. Между тем, вдыхание асбеста может со временем привести к раку легких.Безусловно, от одного вдоха ничего не произойдет. Но систематическое вдыхание асбеста носит серьезный риск. Поэтому, если у вас ремонт, не забывайте надевать защитную маску. Часто пыль от асбеста также скапливается в подсобных помещениях вроде чердака или подвала. Если вы хотите оценить степень загрязненности помещения, вы можете обратиться к специалистам.Рентгеновские сканерыРентгеновскому облучению человек подвергается как в кабинете врача, так и в зоне досмотра (например, аэропорта). “Одноразовая” доза считается безвредной, и все зависит от частоты облучения.Говоря простым языком, под рентгеновскими лучами клетки человека повреждаются и могут мутировать. Тогда может возникнуть рак. Но многим показан рентген, в том числе и женщинам, имеющим предрасположенность к раку груди. Как быть?Без паники. Если вам показан рентген раз в год, то ничего страшного в нем нет. Не отказывайтесь от исследования из-за боязни рентгена. Все хорошо в меру: рентген раз в год не повредит, а раз в месяц — под вопросом.Также обращайте внимание на такой момент: некоторые клиники требуют “свежие” снимки, и пациентам приходится вновь проходить облучение именно в этой клинике. Однако, если снимки свежие, то в этом нет никакой необходимости.«Канцерогенный» воздухКак бы странно это ни звучало, без воздуха мы не можем жить, но он может нанести серьезный вред здоровью человека. Речь идет, конечно же, о смоге, о канцерогенном воздухе, загрязненном миллионами машин и заводов. Если в странах СНГ ситуация еще не так печальна, то в Китае, например, сложно обходиться без маски.Власти крупных городов всячески борются с загрязнением воздуха. Где-то сооружают настоящие вертикальные леса (башни, усеянные зеленью), где-то мотивируют автолюбителей на то, чтобы они пересели на велосипед. Как бы то ни было, если вы оказались в загазованной местности, без маски лучше не выходить на улицу.АлкогольНе так давно Международное агентство по изучению рака поставило алкоголь по канцерогенности на одну ступень с асбестом и рентгеновским излучением. Спиртные напитки, оказывается, способны вызвать самые разные виды рака, включая рак легких, печени, поджелудочной железы, груди и т.д.То же самое касается табака. Вы только вообразите, что вы сами в силах обезопасить себя от серьезного канцерогена. Достаточно сказать “нет” алкоголю и сигаретам. Разумеется, можно позволить себе выпить 1–2 раза в месяц, когда организм с легкостью восстановится от выпитого. Но несколько банок пива каждый день — это все же перебор.СолнцеПечально, но факт: многими любимое солнце также вызывает рак, особенно если вы загораете в самый зной, не пользуетесь защитой и доводите кожу до такого состояния, что она сползает пластами. Женщины попадают в особую группу риска возникновения рака кожи. Самые уверенные в собственном здоровье “полируют” результат в солярии.Кроме того, многие ошибочно считают, что на севере или в средней полосе солнце безвредно. Оно не палит так, как на юге. Доля правды в этом, конечно, есть, но вреда это не умаляет.Чтобы не пополнить ряды борющихся с меланомой, не игнорируйте солнцезащитные кремы, зонты, тенты и временной промежуток, в который не стоит загорать, — с 11 до 15 часов дня.С солярием вообще лучше “завязать”, поскольку некоторые ученые отмечают, что частые походы в “солнечную кабинку” вызывают зависимость от солярия.Красное мясоУченые из Гарварда активно работают над изучением канцерогенности красного мяса. Официального подтверждения еще не поступало, но факт остается фактом: пациенты с раком кишечника, все до одного, ели много красного мяса.Особенно стоит остерегаться разных бургеров из дешевых закусочных. Качество мяса там весьма спорно. Чтобы не попасть в группу риска, ешьте красное мясо не чаще двух раз в неделю. В остальные дни можно обогатить рацион курицей, индейкой, морепродуктами, рыбой.