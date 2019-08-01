Медики рассказали, как обезопасить сердце в летнюю жару

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Сердечнососудистая система в зной страдает особенно сильно.Как пережить жару с минимальными нагрузками на сердце, рассказали эксперты: Юлия Шарупич, кардиолог высшей категории и Максим Соколов, профессор кафедры кардиологии Нацакадемии имени П.Л. Шупика.О том, как оказать первую помощь при сердечных приступах, как изменить в жару рацион и почему у нас не пересаживают донорские сердца, рассказала кандидат медицинских наук, кардиолог института сердечнососудистой хирургии им. Н.М. Амосова Елена Гогаева.Есть данные о том, что инфаркт и инсульт в последнее время помолодели — он случается у людей, которым едва исполнилось 30-40 лет. «В последнее время 25-30-летние пациенты очень часто встречаются. Как правило, это последствия курения, сидячего образа жизни, сахарного диабета, увлечения энергетическими напитками, анаболиками и отягощенная наследственность», — говорит Елена Гогаева.ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕВ первую очередь нужно вызвать скорую. Если человеку плохо от жары — ему следует пить жидкость. А если есть боль за грудиной, то принять нитроглицерин. При болях же в области сердца — валидол, корвалол, корвалмент.Если нет возможности вызвать скорую и если речь идет о сердечном приступе, то нужно выпить таблетку аспирина и до трех таблеток нитроглицерина. И все-таки вызвать скорую помощь. При возникновении инфаркта есть так называемое «терапевтическое окно» — 3-6 часов для оказания своевременной помощи: делается коронарография и при необходимости устанавливается стент-металлический каркас, восстанавливающий проходимость сосуда.УДАР УДАРУ РОЗНЬЧто касается теплового удара, то получить его можно при выраженном перегревании организма, в помещении с высокой температурой. В плохо вентилируемых помещениях, таких как, например, маршрутки, важно иметь при себе воду. В течение дня в жару нужно выпивать 2-3 литра воды без газа. При тепловом ударе необходимо предотвратить дальнейшее перегревание человека, увеличить доступ воздуха. Если же человек страдает сердечнососудистыми заболеваниями, то нужно при себе иметь препараты, которые он ежедневно употребляет.Солнечный удар развивается при прямом воздействии солнечных лучей и больше влияет на центральную нервную систему: появляется заторможенность, головокружение, возможна потеря сознания.Постараться найти тень, перевести пострадавшего в горизонтальное положение, приподнять ноги, расстегнуть воротник, положить бутылку с холодной водой на затылок.ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫКакие признаки говорят о проблемах в сердечнососудистой системеПри ишемической болезни сердца возникает дискомфорт за грудиной, боль может отдавать в спину, руки, желудок, нижнюю челюсть, появляется одышка при нагрузке, перебои в работе сердца.Очень коварна гипертоническая болезнь, при которой артериальное давление повышается выше 140 на 90 мм. рт. ст. Если люди не лечатся, то риск инсульта и инфаркта возрастает в разы.ПОЛЕЗНО ЗНАТЬКак сердечникам лучше всего питаться летом?Нужно больше пить жидкости, не употреблять кофеинсодержащие напитки. Желательно ограничить мясо, жареную и жирную пищу, перейти на фрукты и овощи.Какие витамины и микроэлементы нужны сердечникам?Потеря жидкости в жару влечет за собой потерю электролитов, что может привести к появлению одышки, аритмии, судорог. Пить нужно калий, магний. Или же ввести в рацион изюм, курагу, бананы, свежие фрукты.О чем нельзя забывать людям с сердечнососудистыми заболеваниями?Прежде всего — о питьевом режиме, правильном питании. Следует снизить физические нагрузки, отказаться от курения или сократить количество выкуренных сигарет, но не переходить на легкие и электронные. Для профилактики солнечного удара — носить головной убор, по возможности выходить на улицу с 7.00 до 10.00 и после 16.00. При хронических заболеваниях контролируйте уровень сахара, холестерина в крови, артериальное давление, обратитесь к лечащему доктору для коррекции дозы препаратов с учетом жары.МАЛЫШАМ: ПОЧАЩЕ МОЙТЕ ПОЛЫ И ПОИТЕ ЧЕРЕЗ «НЕ ХОЧУ»В жару воздух крайне сухой. Это провоцирует обезвоживание, что ухудшает терморегуляцию даже у взрослого здорового человека. А что говорить про малышню до 3-х лет, система терморегуляции которых только формируется?Чтобы упредить перегрев карапуза или облегчить его состояние, если малыш уже «сварился» — по несколько раз в день проводите влажную уборку и щедро поливайте цветы. Если в комнате есть гигрометр, следите, чтобы влажность воздуха не опускалась ниже 50%, а лучше — составляла 65—70%.Нормальная терморегуляция возможна только при достаточном количестве жидкости в организме. Потому увеличьте привычное количество молока, воды и/или натуральных соков на 30-35%.Если карапуз отказывается пить, аппетитно декорируйте стакан, предлагайте красочные трубочки, готовьте напитки разных цветов (красный из смородины, зеленый из ревеня), совсем крохам заливайте питье за щечку шприцом (без иглы).ДЕТЯМ: ТЕПЛЫЙ ДУШ И КИСЛОМОЛОЧКА ВМЕСТО ОБЕДАУ детей постарше терморегуляция все равно несовершенна. Кроме того, они непоседы и не сбавляют оборотов независимо от показателей градусника. Соответственно — сильно потеют. Потому питьевой режим для них не просто важен, а должен быть увеличен — до 40 мл на 1 кг веса.2-3 раза в день отправляйте ребенка под душ (не считая гигиенического утром и вечером). Оптимальная температура воды — 25-35 °С: очень горячая усилит нагрузку на сердце и сосуды, а слишком холодная ухудшит теплоотдачу, при этом не уменьшив перегрев.Если ребенок воротит нос от супа и котлеты — не заставляйте. Белок, микро- и макроэлементы можно получить из кефира или йогурта, а перевариваются они легче.ВЗРОСЛЫМ: ОТКАЗ ОТ КОФЕ, АЛКОГОЛЯ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙКофе и спиртное, как мочегонные напитки, усиливают обезвоживание организма. Сведите их употребление к минимуму и, как говорится, лишь по большим праздникам. Кроме того, кофеин возбуждает центральную нервную систему, а если кофе выпито больше одной чашки в день, то и перевозбуждает. А это — дополнительная нагрузка на сердце и сосуды.Промышленно обработанное мясо и фастфуды содержат повышенное количество соли, что ведет к накоплению лишней жидкости в организме, а это также перегружает сердечнососудистую систему.От специй также лучше отказаться: они усиливают пищевой термогенез и тем самым еще больше повышают температуру тела, и без того «поджаренного» солнцем.ПОЖИЛЫМ: ЗАВТРАК НА РАССВЕТЕ И ВАННОЧКИ ДЛЯ НОГСердечно-сосудистая система людей в возрасте «за» слабеет априори. Потому этой категории людей, как никакой другой, стоит избегать пребывания на солнце с 10:00 до 17:00. Загорание им противопоказано вообще — ведь прямой нагрев сосудистой системы, во-первых, это меганагрузка для нее, во-вторых, «прожариваемый» организм даст сбой, приведя к нарушениям в работе сосудов и сердца. Чтобы разгрузить сосуды ног, дважды в день на 10 минут помещайте их в таз с водой, капнув масло мелиссы (7—8 капель на 1 л).Также у пожилых людей, особенно в жару, замедляется пищеварение. От нарушений в работе ЖКТ страдает весь организм, включая сосуды и сердце. Потому в зной откажитесь от продуктов, ведущих к усилению потовыделения, — свинины, говядины, баранины, макарон, хлебобулочных изделий и жирных продуктов (кроме морской рыбы, сырых орехов и растительных масел). Для облегчения переваривания пищи избегайте трапез в зной: завтракать стоит до 7:00, ужинать — после 19:00, а на обед употреблять теплые супы.БОЛЕЮЩИМ: ПИТЬЕ СЫВОРОТКИ И МАСЛО НА СГИБ ЛОКТЯПри обильном потении в жару теряются полезные вещества. А какой бы хронической болезнью человек ни страдал, потребность в минералах и витаминах одинаково повышена. Потому жажду утоляйте сывороткой, соками, минералкой.Независимо от того, какой орган поражен, сердце страдает всегда. Потому при слабости и/или головокружении смазывайте сгиб локтя маслом розмарина, чабреца, мяты, грейпфрута или корицы: они тонизируют сосудистую систему, облегчая головную боль и снимая слабость.