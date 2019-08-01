Врач предупредила о негативном влиянии выпечки на мозг человека

Употребление такой пищи вносит дисбаланс микроэлементов.Ученые доказали, что вредные гастрономические привычки, такие как употребление выпечки, могут вызывать психические заболевания. О результатах исследования рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.Работа и активность мозга зависят от количества микроэлементов, минералов, жиров, аминокислот, получаемых организмом с продуктами питания. При попадании вредных веществ метаболизм нарушается, приводя к дестабилизации важных систем жизнедеятельности.Полиненасыщенные жирные кислота Омега-3 необходимы для работы центральной нервной системы. Элемент важен для активности мозговой деятельности, а при его дефиците начинает падать уровень серотонина. Нехватка цинка, помогающего регулировать эмоции, снижает производство нейромедиаторов.Без магния человек недополучит дофамина, а значит эритроцитов не хватит для насыщения клеток кислородом. В результате появится усталость и эмоциональный дисбаланс. Без железа происходит умственное истощение, депрессия, анемия.Эксперт рекомендует снизить негативное влияние неправильного питания на организм, пересмотрев рацион. Лучше исключить из меню выпечку, фастфуд, колбасы, полуфабрикаты, но добавить фрукты, овощи, грибы, орехи и рыбу.