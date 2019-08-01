Названо неожиданное вредное свойство картофеля

Ученые пришли к неутешительным выводам.Медики обнаружили, что употребление популярного овоща провоцирует разрушение зубов. Этим опасным овощем оказался картофель.Согласно данным из-за своего состава (Крахмал) овощ провоцирует развитие кариеса, провоцирует размягчение эмали и удаления зуба.Крахмал, вступая в контакт со слюной провоцирует выработку глюкозы и молочной кислоты. После чего во рту повышается кислотность, что служит благоприятной средой для размножения вредных микроорганизмов.Эксперты считают, что лучше всего полностью отказаться от употребления картофеля. Особенно в том случае, если вам по наследству достались зубы, которые подвержены кариесу. Альтернативным способом обезопасить себя от больных зубов можно тщательной чисткой зубов после каждого приема пищи.