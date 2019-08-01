Врач подсказал, как справиться с плохим самочувствием в жару

Проверенные средства.Салфетки с нашатырем, массаж, бутылка с холодной водой – врач Виктория Савицкая сообщила, что эти средства помогают справиться с плохим самочувствием в жару.По словам специалиста, в жаркую и душную погоду значительно повышается риск обострения хронических болезней, а также возможных приступов удушья и мигреней.«Если вы внезапно почувствовали головокружение, потемнело в глазах, стало тошнить, — скорее всего, это приступ дистонии, проявляющейся в виде неприятных телесных ощущений», — отметила врач.Специалист дала несколько советов, помогающих справиться с проблемой плохого самочувствия в жаркую погоду.Отойти в тень и присесть. Первым делом нужно найти для себя затененное место с возможностью присесть. Почувствовав облегчение, полезно выпить воды — мелкими глотками.Салфетки с нашатырем. При имеющейся склонности к плохому самочувствию в жаркую погоду врач советует всегда иметь при себе салфетки с нашатырем. При первых признаках дурноты, такими салфетками следует протереть виски и подержать у носа на расстоянии 10-15 сантиметров.Мокрое полотенце или лед. Если на жаре «взбунтовалось» давление, то по словам Виктории Савицкой успокоить его могут помочь мокрое полотенце или кубики льда. Необходимо прилечь, положив на голову мокрое полотенце, и протирать им виски. Также виски можно обработать кубиком льда.Массаж. Для улучшения самочувствия необходимо сильно массировать точки под носом, а также одновременно две точки в уголках бровей у переносицы и две точки на затылке в зоне границы роста волос с двух сторон от позвоночника.