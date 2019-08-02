Медики назвали безопасную дозу фруктов в день

Чем опасна фруктовая диета.В погоне за «осиной» талией девушки часто прибегают к разным диетам. Медики рассказали об опасности рациона, в котором в большом количестве присутствуют фрукты.Медики сообщают, что фруктоза, содержащаяся в плодах, совсем не полезна для организма. Глюкоза расщепляется и используется в качестве энергии, но при переизбытке накапливается в печени и откладывается в жировых клетках. Фруктоза же не распадается и сразу попадает в печень, затем выводится из организма. Если фильтры печени не справляются с нагрузкой, часть глюкозы попадает в жировое депо, это свидетельствует о том, что вместо похудения можно только набрать вес.Также установлено, что фруктоза ускоряет процесс старения. Из-за избытка простого сахара окисляются белки в организме и не выполняют своих функций. Нарушаются все обменные процессы и разрушаются коллаген и эластин – белки кожи. Через некоторое время она утончается, появляются мелкие морщины.Но и не стоит забывать о пользе фруктов и ягод, отмечают специалисты. Они основные поставщики витаминов в организм и защищают клетки ДНК от повреждений. Во фруктах также содержится большое количество клетчатки. Рекомендуется употреблять не более 300 грамм фруктовых плодов в день, причем лучше во второй половине дня. Эксперты выделяют цитрусовые, сливы и абрикосы. У них низкий гликемический индекс и больше шансов, что они принесут организму только пользу.